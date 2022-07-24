Türkiye Gazetesi

Sabah namazına giden vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan kişiyi görünce şoke oldular. Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında meydana gelen olayda Ağrı'da görev yaparken tayini Edirne'ye çıkan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş (31) memleketi Samsun'da babasını ziyarete geldi.

1 çocuk babası astsubay Erhan Baş 5. katındaki baba evinin terasındaki pencereden yere düşerek ağır yaralandı.

NAMAZA GİDENLER FARK ETTİ

Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Erhan Baş hayatını kaybederken, hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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