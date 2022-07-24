Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya verdi. Kamuran Pınar A., ev sahibine oturduğu süre boyunca hiç kira ödemedi. Ev sahibinin kendisine kira ödemeyen Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye vermesi üzerine Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara kiracı Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.’ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme evin tahliyesi edilmesini kararlaştırdı.

EVE GİREN EKİPLER ŞOKA UĞRADI

Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler içeride çöplerle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm’ yazıldığı görüldü. Evin giriş kapısının kilidi değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine çilingir çağırıp eve girdi. Durumu gören Aydın S.'nin avukatı, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İfadesi alınmak için emniyete götürülen Kamuran Pınar A.'nın yaşadığı çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi.

EKİPLER 1 YILDIR ODADA KİLİTLİ TUTULAN ÇOCUKLA KARŞILAŞTI

Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekipleri talihsiz çocuğun tahmini 1 yıldır odada kilitli tutulduğunu, süre zarfında çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğunu tespit etti. Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu çöp evde bulunan erkek çocuğunun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde bir odada kilit altında tuttuğu belirlendi.

ANNE VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, Kamuran Pınar A. ve kızı Esra Zeynep A. (15) gözaltına alındı. Kamuran Pınar A.'nın çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan iki adet ve basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.