Türkiye Gazetesi

2 askerin bindiği otomobil baraja düştü acı haber geldi. Kahramanmaraş Adatepe Barajı gölünün yanında bulunan Fındık Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Kırklareli 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli astsubay Alihan Ördek (29) ile Burakcan Doğan'ın (24) bulunduğu otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Adatepe Barajı'na düştü.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koşarken; 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Bölgeye, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 SAAT ARAYLA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Bu dakikadan itibaren araçtakileri canlı çıkarmak için zamanla yarış başladı. Göle düşen araçtan ilk olarak Burakcan Doğan çıkarıldı. İlk müdahale yapılsa da çabalar talihsiz genci hayata döndürmeye yeterli olmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma birimindeki dalgıçlar göle girerek Alihan Ördek'i aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından Ördek’in cansız bedenine de ulaşıldı.

HEM ARKADAŞ HEM DE KOMŞULARMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Burakcan Doğan ile Alihan Ördek'in cenazeleri otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Doğan ve Ördek’in, Fındık Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve komşu oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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