Türkiye Gazetesi

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi 584. Sokak’ta meydana gelen olayda Ramazan Sülük (43), eşi Güllü Sülük (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Sülük, evde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine 4 el ateş etti. Sülük, daha sonra aynı tabancayla göğsüne tek el ateş ederek canına kıydı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan ve Güllü Sülük’ün cansız bedenleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 4 çocukları olduğu, Ramazan Sülük'ün Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Ramazan Sülük’ün cenazesi öğle namazını müteakip Emek Mahallesi’ndeki Safa Camii’nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı’na götürüldü. Güllü Sülük’ün cenazesinin ise memleketi Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Karısını öldüren adam cinayetin ardından kanlı elleriyle video çekti Kocaeli'de kan donduran bir olay yaşandı, öfkeli koca tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kanlı elleri ile video çekti.

Yasak aşk cinayeti: Pınar Damar’ın katili kuzeni çıktı İstanbul Küçükçekmece’de erkek arkadaşıyla görüştükten sonra kayıplara karışan genç kadının cesedi 2 gün sonra Bağcılar’da ormanlık alanda bulundu. Kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, genç kadının eve gitmediği, kuzeninin kocasının arabasına bindiğini tespit etti. Pınar’ı arama çalışmalarına ve cenaze törenine de katılan eniştesi her şeyi itiraf etti. İşte yasak aşk cinayeti ve tüm ayrıntıları…

Çifte cinayetin detayları ortaya çıktı: Nazmi Arıkan’ın katil zanlısı her şeyi tek tek anlattı Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün Çanakkale’deki çiftlik evinde öldürülmesinin ardından katil zanlısı olarak yakalanan Tokatspor Kulübü eski Başkanı Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı. Akçekaya’nın ifadesinde isim vermesi dikkat çekti