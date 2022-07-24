Türkiye Gazetesi

Genç çifti çıktıkları yoldan dönemedi. Acı kazaya ilişkin yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Dün saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana gelen acı kazada Ankara istikametine seyir eden Semih Sert (28) idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen İbrahim G. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN CESEDİ ÇIKTI

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert (26) ve Ahsen Sert ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Sümeyra Sert de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Semih Sert'in kaza günü doğum günü olduğu ve 29 yaşına girdiği öğrenildi. Sümeyra Sert'in kazadan 2 dakika önce saat 05.58'de sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaşımı yaptığı görüldü.

İnegöl ilçesine getirilen genç çiftin cenazeleri, bugün Hacı Yusuf Şahin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.

Bolu'daki zehirlenme olayıyla ilgili 1 kişi hayatını kaybetti Bolu’da, ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen 49 yaşındaki Eyüp Ertem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

98 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Bolu'da içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konuldu.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı yükseliyor Bolu'da içme suyu paniği devam ediyor. Sudan zehirlenip hastaneye kaldırılanların sayısı 71'e yükseldi. Zehirlenenlerin bir kısmı taburcu olurken 36 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.