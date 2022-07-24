Türkiye Gazetesi

Samsun'un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'nde yayladaki arazide meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, yaylada hayvan otlatan 13 yaşındaki Sefa Yıldız yakınları tarafından sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay jandarmaya haber verildi. Sefa Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayla Şenliğinde acı olay! Yaşlı kadın bir anda hayatını kaybetti Gümüşhane’de Kürtün'deki Kadırga Yaylası'nda bugün düzenlenen Otçu Şenliği’nde 74 yaşındaki Ayşe Uzun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.