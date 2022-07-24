Türkiye Gazetesi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.

Milas’ta orman yangını kontol altına alındı Muğla’nın Milas ilçesinde Çamköy Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi. Orman yangını yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.