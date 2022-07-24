Türkiye Gazetesi

İstanbul’dan yola çıkarak hafta sonu tatilini Trakya rotasındaki illerde geçirmek isteyen günü birlik tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle İstanbul-Tekirdağ yollarında yoğunluk oluştu. Mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ ve güzergahındaki il ve ilçelerde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, hafta sonunun son günü olan özellikle Pazar akşamı yola çıkınca tatilin son günü adeta çileye dönüşüyor.

GÜNÜBİRLİKÇİLER YOLLARI DOLDURDURDU

Köprülü kavşak yerine trafik ışıklarının yoğunlukta olduğu Tekirdağ-İstanbul yolunda, tatilcilere ait araçlar trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Tekirdağ’dan İstanbul yönüne yol adeta araçlarla kaplanırken, trafiğin İstanbul’dan Tekirdağ yönü ise seyrek kaldığı görüldü.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul-Tekirdağ yolu güzergahındaki Beyazköy Kavşağı, Yenice Çorlu Kavşağı ve Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik ışıklı kavşakların yerine köprülü kavşakların yapılması halinde trafik akışı daha az yoğunluklar ile sağlanmış olacak. Polis ekipleri de yoğunlukların oluşmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Trafikte makas atma muhaberesi: Yangın tüpüyle başına vurulan kişi hastanelik oldu Bursa’da yol verme kavgası kanlı bitti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, yangın tüpüyle başına vurulan bir kişi hastanelik oldu. Birbirlerine acımadan vuran taraflar, yoldan geçen bir kişinin sıktığı biber gazıyla ayrıldı.