Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayini Diyarbakır'a çıkan polis memuru Ferhat Özer (29), 20 Temmuz'da eşi ile birlikte yeni görev yerine gittiği sırada Şanlıurfa'da geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.

“KENDİ BAYRAĞINI TAŞIDIĞINI KİM BİLEBİLİRDİ”

Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından o klibi paylaşarak, "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi.

TÜRK BAYRAĞI EŞİNE TESLİM EDİLDİ

Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı için hazırladığımız klipte, özel harekatı temsilen al bayrağımızı taşıyan merhum kardeşimiz Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik" ifadelerini kullandı.

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