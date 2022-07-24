Karabük'ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu'na gezi düzenleyen 14 kişilik bir grup, Yazıköy İncebacaklar Mahallesi Aslandibi Şimşirdere bölgesinde mahsur kaldı.
Bulundukları yerden çıkmaya çalışan gruptan bir kişi düşerek yaralandı.
Bunun üzerine grup üyeleri, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Antalya'da kanyonda acı ölüm: Suya atlarken başına taş düştü Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Kapuz Kanyonu’nda bir genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin kafasına düşen taş sonucu suya düştüğü öne sürüldü. 29 yaşındaki kişi tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Köprülü Kanyon'da suya düşen rehberin cansız bedenine ulaşıldı Antalya’nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen 24 yıllık rehberin cansız bedenine ulaşıldı.