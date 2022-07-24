Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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