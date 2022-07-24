Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli yakınlarında A.S.S.'nin kullandığı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Manisa’da orman yangını büyüdü: Evler tahliye ediliyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyüdü. Ekiplerin müdahale ettiği yangın sebebiyle 20 ev boşaltılırken 40 kişi tahliye edildi. Öte yandan yangında 8 evin yanarak küle döndüğü öğrenildi.