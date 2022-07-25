Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan aile bireyleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi. Tedavi altına alınan 14 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sünnet düğünü hastanede bitti! 200 kişi birden zehirlendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününde verilen tavuklu pilavdan zehirlenen 200 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

İçme suyundan zehirlenenlerin sayısı artıyor! Vakalar 130'a yükseldi Bolu’da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuranların sayısının 130’a ulaştığı ve 58 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği açıklandı.