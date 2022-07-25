Türkiye Gazetesi

Gece yarısı silah sesini duyanlar neye uğradığını şaşırdı. Pencereden bakanlar gözlerine inanamadı çünkü sokak ortasında iki grup resmen çatışmaya girmişti. Adana'da gece merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana gelen oalyda iddiaya göre otomobillerle bir sokağa gelen iki grup, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı.

Çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına dönerken, olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3'Ü YARALI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

28 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu. Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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