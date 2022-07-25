Türkiye Gazetesi

Meteoroloji hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir için detaylar belli oldu. Haftanın ilk iş günü olan 25 Temmuz 2022 hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'ye göre yurt genelinde hava açık ve güneşli olacak. Avrupa'da etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar Türkiye'de de perşembe gününden bu yana kendisini hissettirmeye devam ediyor. Sıcaklıklar özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de sürecek, önümüzdeki günlerde ise daha da artacak. Bugün ise Trakya ve Karadeniz'in bir bölümünde sağanak bekleniyor.

25 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla Van'ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Trakya'da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

25 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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