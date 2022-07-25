Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesine bağlı Haki Abdurrahman Bey Caddesi üzerinde bulunan bir mini markette dün gece ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde yüzlerini cerrahi maskeyle kamufle ederek marketin önüne gelen iki hırsız, dondurma dolabının kilidini kırdı. Dolaptaki dondurmaları birlikte poşete dolduran hırsızlar o sırada kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etti.

DONDURMAYI ÇALIP GÜVENLİK KAMERASINI KIRDI

Kamera kendilerini görüntülemesine rağmen dondurmaları poşete doldurmaya devam eden hırsızların o anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bin lira değerindeki dondurma paketlerini poşete doldurarak çalan hırsızların marketin güvenlik kamerasını fark etmesiyle yaşadığı şaşkınlık görüntüye yansıdı. Hırsızların marketin önünden uzaklaşacağı sırada güvenlik kamerasını kırma anları da görüntüde yer aldı.

Sosyal medya, dondurmaların arasına gizlenmiş lolipopu bulmaya çalışıyor Dudolf olarak bilinen Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından hazırlanan bulmaca sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran bulmacada, kişilerden dondurmaların arasına gizlenmiş lolipopu bulmaları isteniyor.