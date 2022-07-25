Türkiye Gazetesi

Tınaztepe Mahallesi Beyazşehir Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın 13’üncü katında oğluyla beraber yaşayan Şikar Özuzun (70), sofra bezi çırpmak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden talihsiz kadın, 13’üncü kattan düşerek, beton zemine çakıldı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Şikar Özuzun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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