Türkiye Gazetesi

İzmir Torbalı - Tire yolunda sabah saat 07.50 sıralarında meydana gelen kazada seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen kişilere çarptı. F:C.'nin kontrolündeki otomobil Tokatbaşı kavşağına geldiği sırada bir anda karayoluna çıktığı öne sürülen ve tarım işçisi oldukları öğrenilen iki kişiye çarparken, çarpmanın etkisiyle 1'i çocuk 2 kişi, metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin üzerlerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında kız çocuğu, diğerinin de 60 yaşlarında bir kadın olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden iki kişinin de cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde kolluk kuvvetleri güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü F.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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