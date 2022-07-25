Türkiye Gazetesi

Adana'da çekilen skandal görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Görüntülerde bir grubun tavuk keserken önlemsiz ve temizlik kurallarına uymadan kesim yaptığı görüldü. O anlar anbean kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler şok etti. Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler pes dedirtti. Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı. Bu anlara ilişkin görüntüler daha sonra çeşitli kişiler ve gruplar arasında paylaşıldı.

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