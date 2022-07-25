Türkiye Gazetesi

Kağıthane Mobil Park polisi, Seyrantepe’de özel bir okulun karşısında yeşil alana kurulan bir kulübede “Kör Ercan” lakaplı bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen polisler kulübeyi gözetleyerek giren çıkanları takibe aldı.

PİTBULL CİNSİ KÖPEĞE BEKÇİ OLARAK KOYDULAR

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda zehir tacirlerinin dikkat çekmemek için kulübede güvercin besledikleri ve pitbull cinsi köpeği de kulübeye bekçi olarak koydukları görüldü. Polisin fiziki takip çalışmaları sonucunda kulübeden çıktıktan sonra uzak bir noktada durdurulan İlker K. ve Mutahir S., isimli şahısların üzerinden “bonzai” diye tabir edilen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

KÖR ERCAN KISKIVRAK YAKALANDI

Kağıthane Mobil Park polisi, yakalanan İlker K. ve Mutahir S.‘nin ifadelerinde uyuşturucuyu kulübede bulunan “Kör Ercan” lakaplı şahıstan aldıklarını söylemesi üzerine harekete geçti. Ekipler zehir tacirinin kulübesine basın yaptı. Belediyenin veteriner ekipleri pitbull cinsi köpeği etkisiz hale getirdi. Polisler de kulübede bulunan “Kör Ercan” lakaplı Ercan K. ile Cafer D., Yasin K., Taner D., Veysi K. ve Hakan Y.‘yi yakalayarak üzerlerinde arama yaptı. Zehir taciri Ercan K.’nın üzerinde polis ekipleri çok miktarda satışa hazır “bonzai” ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Baskında Ercan K. gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcısının kulübesi de detaylı arandı. Kulübesi belediye ekipleri tarafından yıkılan zehir taciri, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan “Kör Ercan” lakaplı Ercan K. “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 şahıs; Cafer D., Yasin K., Taner D., Veysi K., Hakan Y., İlker K. ve Mutahir S. ise emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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