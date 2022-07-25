Türkiye Gazetesi

Dünyada adı bir ürün ile anılan ender kentlerden biri olan Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı hazırlıkları başladı. Gaziantep diyince akla ilk gelen ise tadıyla damaklarda yer edinen Antep fıstığıdır. Birçok çeşidi bulunan Antep fıstığının hasat zamanından bir ay önce tam olgulaşmamış halde toplanır. Enfes tadı ve pahalılığıyla bilinen Antep fıstığı için önlemler alınmaya başladı bile.

Gaziantep'te yaklaşan Antepfıstığı hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek için çok sayıda tedbir devreye sokuldu. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaklaşan hasat öncesi artan hırsızlıkları önlemek için bir dizi önlem aldı.

DEVRİYEYE BAŞLADILAR

İlk hasat döneminde ekonomik değeriyle dikkat çeken Antepfıstığı hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen Gaziantep İl Jandarma ekipleri, fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği ilçelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturdu.

Jandarma ekiplerini alınan önlemler çerçevesinde komando timleri ve güvenlik korucuları ile desteklerken, daha önce fıstık hırsızlığına karışan tüm şüpheliler de takip altına alındı.

GECE GÜNDÜZ NÖBET

Gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarıyla önlem alındı. Ekipler, fıstık hırsızlığıyla mücadele için dron, gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarının kullanımını artırdı.

Ekipler, gece-gündüz komando ve güvenlik korucusu takviyeli timlerle tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti de yürütecek.

Gaziantep'teki yangın kontrol altına alındı Gaziantep'te çıkan orman yangını ekiplerin aynı anda yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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