Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi. Metoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla için yüksek sıcaklık uyarısı yaparak orman yangınlarına dikkat çekti.

METEOROLOJİ’DEN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde 26 Temmuz 2022 Salı günü ile 31 Temmuz Pazar günü akşam saatlerine kadar sıcaklığın iç kesimlerde (35-38C) ve düşük nem (%10-30) beklenmektedir. Beklenen yüksek sıcaklık ve düşük nem sebebi ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, bölgesel sağanak geliyor (25 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 25 Temmuz 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Yurdun büyük bölümünde havanın açık ve güneşli olması beklenirken, Trakya'nın bir kesimi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların özellikle Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerine çıkacağını belirten Meteoroloji, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. İşte il il 25 Temmuz 2022 hava durumu tahminleri...