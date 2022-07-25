Türkiye Gazetesi

Tarihçi yazar İlber Ortaylı, Celal Şengör ile birlikte Fatih Altaylı’nın 'Teke Tek' programına konuk olduğunda yaşadıklarını ve Prof. Dr. Canan Karatay’ın kendilerine nasıl kızdığını anlattı.

Ortaylı, Celal Şengör ile Fatih Altaylı’nın programına konuk olduğu gün başka bir stüdyoya ünlü iç hastalıkları uzmanı Karatay'ın konuk olduğunu söyledi.

CELAL ŞENGÖR’Ü ŞİKAYET ETTİ

İlber Ortaylı, hemen diğer stüdyoya geçtiklerini belirterek o gün yaşananları şu sözlerle gülerek aktardı:

“Aşağıya Canan Hoca gelmiş, sizin ikinizi görmek istiyor dediler. Ben Canan Hoca’yı görünce hemen Celal Şengör’ü şikayet ettim. ‘Bu var ya bu 5 tane ekler yedi’ dedim. O da ‘Utanmıyor musunuz bu halinizden’ diye bize çıkıştı. Allah ömür versin Canan Karatay çok sempatik bir insan.”

“ADAM LAF DİNLEMEZ”

Ortaylı, Celal Şengör ile ilgili ise şunları söyledi:

“Celal çok kıymetli bir adam. Her şeyi yiyip içmemesi gerekiyor. Eşi Oya da bu konuda çok dikkatli, yoksa adam laf dinlemez.”

Ünlü tarihçinin bu anısını anlattığı videosu sosyal medyada çok izlendi, izleyenleri güldürmeyi başardı.

Canan Karatay’dan kuyruk yağı tavsiyesi: Eritip için, ömrünüz uzun olur İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü profesör Kurban Bayramı’nda katıldığı bir programda sağlık alanındaki tavsiyeleriyle yine dikkat çekti. Karatay bu kez et ve sağlıklı yağ tüketimiyle ilgili açıklamalar yaptı. Etin hem kavurması hem de ızgarasının yapılabileceğini belirten Karatay, kuyruk yağının da gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.

Canan Karatay, bu 3 besini 'Tüketen hasta olmaz' diyerek işaret etti Prof. Dr. Canan Karatay, yaz mevsiminde hem bağışıklık için hem de hastalıklara karşı adeta şifa deposu olan 3 besini üzerine basa basa tüketin diyor. Karatay bu besinlerin ise turşu, turşu suyu ve ev yoğurdu olduğunu belirtti.

Kanser hücrelerini öldürüyor, ömrü uzatıyor! Canan Karatay faydalarını anlata anlata bitiremedi Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağının her türlü derde deva olduğunu söylüyor. Zeytin ve yağının sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan biri olduğunu belirten Karatay, bu besinlerin ömrü uzattığını söyledi.