Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz saat 19.45 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesindeki bir park içerisinde 34 yaşındaki Ayfer Orak, 57 yaşındaki Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, saldırgan da aynı gün olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalandı. Ekiplerin kadınla yaptığı ilk görüşmede arkadaşları ile park içerisinde yürüdüğü esnada şahsın arkasından gelerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

1 TAM ALTIN, 1 ÇEYREK ALTIN VE 500 LİRA PARA

Sürdürülen çalışmalarda Ayfer Orak ile Abdullah Körük’ün 4 ay önce tanıştığı, Orak’ın Körük’ten evlenme vaadi ile 1 tam altın, 1 çeyrek altın ve 500 Lira para aldığı öğrenildi. Abdullah Körük’ün olay günü Orak'ı görmesinin ardından saldırıyı gerçekleştiği belirlendi. Olay günü ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, 57 yaşındaki zanlı “Kasten Yaralama” suçundan 24 Temmuz’da sevk edildiği adliye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Arazi kavgası kanlı bitti! Ölüler ve yaralı var Niğde'de de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma alevlenince bir anda kavgaya döndü. Kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

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