Türkiye Gazetesi

Bir anlık dikkatsizlik facia ile sonuçlandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, annesinin işinin olduğu bir esnada oturdukları evin balkonuna tırmanan 1 yaşındaki Asel isimli bebek, hayatını kaybetti.

15 METREDEN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Olay, bugün 13.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 5'inci katında ikamet eden ailenin 1 yaşındaki bebeği Asel A., kapalı balkonda oyun oynarken balkon penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yaralanan bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşlı kadının feci sonu: 13. kattan beton zemine düştü Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi. Sofra bezi çırpmak için balkona çıkan kadın 13’üncü kattan beton zemine düştü.

Bagajda uyuyan bebek araçtan düştü, yokluğu 5 km sonra fark edildi Şanlıurfa'dan Ankara'ya seyir halinde olan araçta, uyuyunca bagaja konulan 1 yaşındaki bebek bagaj kapağının açılmasıyla yola düştü. Üzerinden onlarca araç geçen bebek hayatını kaybetti.