Türkiye Gazetesi

Bursa'da kiraladığı evin sahibine oturduğu süre boyunca kira ödemeyince mahkeme kararıyla tahliye edilen kiracının evinden dehşet çıktı. Evi çöplüğe çeviren kadının, 9 yaşındaki öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından teyze ile kızı gözaltına alındı. Evde bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Antalya'daki annesinin yanına gönderilmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavisine devam edilirken, son durumuna dair ilk kareler de geldi.

Ekipler tarafından bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in saçları ve tırnakları bakımsızlıktan uzamış, vücudunda yaralar oluştuğu görülmüştü.

BAKIMSIZLIKTAN UZAYAN SAÇLARI VE TIRNAKLARI KESİLDİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli bir odasında bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla Antalya’dan gelen anne Yasemin A.’ya verildi. Antalya'nın Aksu ilçesindeki evime dönen Yasemin A. ve oğlu Cem Muhammet A. için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi. Küçük çocuk savcılık kararıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ardından çocuğun tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne yatışı gerçekleştirildi.

AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan da küçük çocukla yakından ilgilendi. Pediatri servisinde tedavisine devam edilen Cem Muhammet A.’yı ziyaret eden Özkan, küçük çocuğa oyuncak otomobil hediye etti. Cem Muhammet A’nın tırnaklarının ve saçlarının kesildiği ve yatağında oyuncağıyla oynadığı anlar fotoğraf karesine yansıdı.

Çöp evden çıkan çocuk hakkında gelişme! Hastaneden açıklama geldi, kilosu duyanların yüreğini sızlattı Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuk hakkında resmi açıklama geldi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesine yatışı yapılan çocuğun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuğun genel durumunun iyi olduğunu belirtti ve "17 kilogram ağırlığında ve boyu 138 santimetre, 9 yaşındaki bir çocuğun olması gereken ebatlar değil" dedi.

Bursa’da çöp evde tutulan çocuk hastaneye kaldırıldı: Annesinin komşularından çarpıcı açıklamalar Bursa’da çöp evde 1 yıl boyunca kilitli kalan 9 yaşındaki küçük çocuk Antalya’da yaşayan annesine sonra da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Kilitli tutulan çocuğun evi kötü durumda olan anneye teslim edilmesi site sakinlerinin tepkisini çekti. Site yöneticisi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk devlet korumasına alındı Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen çocuk, Antalya’da dün gece savcının talimatı ile annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslime edildi.

9 yaşındaki yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde tutmuştu, ifadesi ortaya çıktı! Bursa'da şikayet üzerine çöp dolu eve giren yetkililer kilitli bi odaya girdiklerinde küçük yaşlarda bir çocuğu baygın halde bulmuştu. Çocuğu gören ekipler anında müdahale etti ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Tüm Türkiye olayı konuşurken çocuğu odada 1 yıl boyunca kilitli tutan teyze gözaltına alındı. İşte o teyzenin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Bursa'da dehşete düşüren olay: 1 yıldır çöp evde tutulan 9 yaşındaki çocuk baygın bulundu, annesine teslim edildi Bursa'da bir ev sahibi kiracısının oturduğu süre boyunca kira ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verdi. Mahkeme kararıyla tahliye edilen evden dram çıktı. Kiracı olarak oturan Pınar A.'nın oturduğu yeri çöp eve çevirdiği görülürken, öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu orada aç bıraktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili teyze ve kızı gözaltına alındı. Talihsiz çocuk tedavisinin ardından savcılık tarafından annesine teslim edildi.