Türkiye Gazetesi

AK Parti, acı haberle sarsıldı. Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da vefat etti.

3 DÖNEMDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPIYORDU

52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Yılancı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti.

Şebinkarahisar Belediyesi’nde ilk olarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Yılancı, evli 3 çocuk babasıydı.

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