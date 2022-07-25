Türkiye Gazetesi

Buca ilçesinde, yabancı uyruklu Hamdo A., karısı ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü yabancı uyruklu Abdulkerim Salih'in (18) karısı ile evde olduğunu öğrenerek eve geldi.

KARISI EVDEN KAÇTI

Abdulkerim Salih'i gören Hamdo A. ile genç arasında tartışma çıktı. Bu esnada Hamdo A.'nın karısı kaçarak evden uzaklaşırken, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hamdo A., yanındaki bıçakla Abdulkerim Salih'i vücudunun değişik yerlerinden defalarca bıçaklayarak evden çıktı.

Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri Abdulkerim Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Salih'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de cinayetin meydana geldiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya'da yabancı uyruklu şahsa meydan dayağı Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde iddiaya göre iki kadının görüntülerini çeken yabancı uyruklu kişi esnaftan meydan dayağı yedi. Kanlar içinde kalan şahıs önce hastaneye kaldırıldı, sonra karakola götürüldü.

Otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü Şişli'de bir otelde, yabancı uyruklu bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düşerek hayatını kaybetti.