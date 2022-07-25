Zonguldak’ta 2015 yılında lösemi hastalığından 10 yaşındaki kızlarını kaybeden Kar ailesi, 7 yıl sonra aynı hastalıktan diğer evlatlarını da kaybetti.
2 ay önce lösemi teşhisi koyulan Andaç Efe'nin ölümü Zonguldak'ı hüzne boğdu.
10 yaşındaki Andaç Efe Kar için Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Andaç Efe Kar’ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
6 yıldır lösemi ile savaşıyordu! C.Brugge'ün kalecisi Van Damme hayatını kaybetti Belçika futbolunun köklü kulüplerinden Cercle Brugge'ün 28 yaşındaki Miguel Van Damme hayatını kaybetti. 3’ncü kez lösemiye yakalanan ve 6 yıldır bunun savışını veren Damme, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Cercle Brugge sosyal medya hesabından duyurdu.
Lösemiye yenik düşen 'Maskeli Şebnem'in son isteği hemşehrileri tarafından yerine getirilecek Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalandıktan sonra İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Şebnem Köseoğlu’nun son isteğinin, hemşehrileri tarafından karşılanarak konvoy eşliğinde memleketine girmek olduğu öğrenildi. Sosyal medyada 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Köseoğlu'nun bu isteği, hemşehrileri tarafından yerine getirilecek.