Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen koyununu kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu. Talihsiz çobanın cansız bedenine kanala girdiği yerden 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

KOYUNU KURTARMAK İÇİN SU KANALINA GİRDİ

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Akuba ve Akbaş köyleri arasında hayvan otlatan çoban Muhsin Aksu’nun koyunu su kanalına düştü. Koyunu kurtarmak için su kanalına giren Aksu, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Batman AFAD, Batman itfaiyesi su altı arama kurtarma dalgıçları, Diyarbakır AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmaları neticesinde Aksu’nun cansız bedenine kanala girdiği yerden 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Aksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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