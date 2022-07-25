Türkiye Gazetesi

İstanbul Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kaza yürekleri ağızlara getirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, Üsküdar'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

5 YOLCU VE ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki E11 numaralı, 34 JC 6431 plakalı İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken, başka bir servis aracı otobüsü sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyonu kıran sürücü, otobüsün hakimiyetini kaybederek Ünalan yol ayırımındaki bariyerlere saplandı.

Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmında hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ataşehir’de 2 İETT otobüsü birbirine girdi: 1 yaralı Ataşehir’de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu hafif yaralandı.

Ortaköy’de yolcu dolu İETT otobüsü yokuş aşağı kaydı: Faciadan kıl payı dönüldü Beşiktaş Ortaköy’de yolcu dolu olan İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak kaldırıma çıktı. Otobüsün içerisine metrelerce uzunlukta bir dalın girmesi nedeniyle 1 kişi hafif bir şekilde yaralandı.

İstanbul’da ilginç kaza: İETT yardım aracı metrobüse çarptı İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracı, metrobüse arkadan çarptı. İlginç kazanın ardından metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.