İlçeye bağlı Serenli beldesinde Mehmet Özyurt yayladan topladığı mantarı evine getirdi.
Mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 9 kişi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılanlardan M.Ö. ile Y.M. sevk edildikleri Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yine mantar zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde topladıkları mantardan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken, diğerinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Uzmanından uyarı: Yanlış bilgiler mantar zehirlenmesine sebep oluyor Mantar araştırmacısı Naim Güleç mantar zehirlenmeleri hakkında bilgi verdi. Güleç, mantar tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyardı.