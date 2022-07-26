Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Kahramanmaraş. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatay'da deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Hatay'ın Hassa ilçesinde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 23:38'de gerçekleştiği ve 3,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.