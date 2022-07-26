Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı. Vatandaşlar ’26 Temmuz hava durumu? Bugün hava nasıl olacak?’ merak ediyor. Meteoroloji’nin hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıkları ise Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteoroloji’den Muğla’ya yüksek sıcaklık uyarısı: Orman yangınlarına dikkat! Meteoroloji Muğla için orman yangını uyarısında bulundu.