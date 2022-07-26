Türkiye Gazetesi

Adana'da bir kadın sokak ortasında pompalı tüfekle ayrı yaşadığı cani kocası tarafından katledilmişti. İşte o kocanın davası devam ediyordu ve hakkında istenen ceza belli oldu. Annesi vahşice öldürülen kız ise babasının sürekli kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek babasını anlattı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) pompalı tüfekle öldüren Rahmi K. (46) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, çift arasındaki sorunlar anlatıldı.

PLANLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

Fadime K'nin eşiyle çeşitli problemler yaşadığı ve bu nedenle olaydan bir süre önce kadının 2 kızı ile ayrı evde kaldığı iddianamede belirtildi. İddianamede, elde edilen deliller ve tanık anlatımları doğrultusunda sanığın uzun zamandır tehdit ve hakaretlerde bulunduğu eşini öldürmeye karar verdiği, olaydan iki gün önce pompalı tüfek ve fişeklerini satın aldığı, bunları da Fadime K'nin kaldığı evin yakınındaki ormana sakladığı bildirildi.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SORUŞTURMA

Olay günü eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçtığı anlatılan Rahmi K'nin, suçta kullandığı silahı cinayet öncesi temin etmesinin "eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin" anlaşılmasını ortaya çıkardığı iddianamede kaydedildi. İddianamede, UYAP sorgulamasında da sanık hakkında çok sayıda soruşturma kaydının olduğu bilgisine yer verildi.

DAHA ÖNCE KARISINI YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

İddianamede ifadesine yer verilen çiftin kızı müşteki N.K, anne ve babası arasında geçimsizlik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce babam annemin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Bu olay üzerine annem bizi de alarak evden ayrılmaya karar verdi. Babam sürekli annemi ve bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Olayın yaşandığı gün annem ve ben pazar alışverişi yapmaya gitmiştik. Yolda eve doğru yürürken babamı gördük. Annem bana 'O tarafa bakma' diye uyarıda bulundu. Eve yaklaştığımız sırada babamın elinde tüfekle bize yaklaştığını gördüm.

'YALVARMAMA RAĞMEN ATEŞ ETTİ'

Kendisine 'Sakın sıkma' diye yalvarmama rağmen beni iterek anneme doğru ateş etti. Ben o sırada ayağa kalkıp tekrar babamın eline sarıldım fakat yine anneme doğru, yakın mesafeden direkt kafasına ateş etti. Babam anneme ateş ettikten sonra elindeki tüfekle zeytinliğe doğru kaçtı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum."

İddianamede, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu Rahmi K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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