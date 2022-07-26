Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kaçak göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında özellikle meydanlarda, parklarda, sahillerde, toplu ulaşım güzergâhlarında kimlik kontrolleri ve adrese dayalı denetimler aralıksız devam ediyor. Uygulamalar esnasında kolluk birimleri tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim ediliyor.

3 BİN 589 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran-26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede yapılan denetim ve uygulamalarda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapıldığı duyuruldu. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3 bin 589'u doğrudan İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edildi, 12 bin 817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar İstanbul’da 94.708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19.032 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir. İşlem yapılan 66.524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.

Kaçak göçle mücadelemiz kararlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir."

İçişleri Bakanlığı: 1141 kaçak göçmen yakalandı, 18 organizatör gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 1141 kaçak göçmen yakalandı, 18 organizatör gözaltına alındı.