Türkiye Gazetesi

Kent merkezi Sahipata mahallesinde meydana gelen olayda inşaatta çalışan 17 yaşındaki M.D isimli gencin üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 5. kattaki yük asansörü düştü. Gencin asansörün altında kaldığını gören diğer çalışanlar ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinin ardından M.D.’nin cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

İş merkezi asansöründe çürümüş ceset bulundu: Koku yayılınca fark edildi Fatih'te Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinde kullanılmayan asansörde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen cesedin sağlık ekiplerin ilk incelemesinde 20 günlük olduğu belirtildi.

Şifreli ve asansörlü mezar yaptıracağı çok konuşulmuştu… Bülent Ersoy’un ilginç vasiyeti ortaya çıktı Sanatçı Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ersoy’un “Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki” tepkisi günlerce konuşulmuştu. Öte yandan ünlü şarkıcının kendisine şifreli ve asansörlü mezar yaptıracağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ersoy, bu kez vasiyet haberleriyle gündeme geldi. İşte ‘Diva’ lakaplı şarkıcının öldükten sonra isteği…

Bülent Ersoy’a şifreli ve asansörlü özel mezar: 1,5 milyon TL'ye mal olacak Sanatçı Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında çekilen bir videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ersoy’un “Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki” tepkisi çok konuşulmuştu. Daha sonra 'Diva', muhabirlerin kendisine yöneltilen “Mezar yeriniz belli mi?” sorusuna "Evet, mezar yerim belli" cevabını vermişti. Bir programa bağlanan Bülent Ersoy’un menajeri Fatih Siverek iddiaları doğruladı. Siverek “Diva’ya asansörlü mezar yaptıracağız” diyerek mezarın ayrıntılarını anlattı.