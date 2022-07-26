Türkiye Gazetesi

Beykoz Çavuşbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Maytap yakılması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerinde olay yerine yangın söndürme helikopteri ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

5 BİN METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Helikopterin havadan destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan, yanan ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.

Aydın'daki yangında 13. saat! Yangın kısmen kontrol altında Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyen Vali Aksoy, "11 uçak, 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor" dedi.