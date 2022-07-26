Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ederken dün akşamki program çok konuşuldu. Masterchef 2022’de Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Creme Brulee (Krem Brüle) yapmalarını istedi. Malzemesi az ve pratik şekilde yapılıyor olmasına rağmen birçok püf noktası olan Creme Brulee’nin yapılışı ve hazırlanışı internetten en çok aranan tariflerden biri oldu. Yarışmayı seyredenler “Creme Brulee nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?” gibi soruları yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte Creme Brulee tarifi, malzemeleri, hazırlanışı…

CREME BRULEE (KREM BRÜLE) NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Creme brulee için malzemeler



400 ml. krema

1 adet çubuk vanilya ya da 1 paket vanilya

6 adet yumurta sarısı

½ su bardağı toz şeker

Esmer şeker (üzeri için)

CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

Yumurtanın sarı ve beyaz kısımlarını ayırıp, sarılarını ayrı bir kaseye alın.

Kremayı küçük bir sos tenceresine alıp kaynama derecesine gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Kaynamaya yakın ocaktan alın ve oda sıcaklığında biraz bekletin. Hafif soğuyan kremaya yumurta sarılarını yavaş yavaş ekleyin ve yumurtanın pişmemesi için hızlıca karıştırın.



Karışıma vanilya ve şekeri ekleyin. Hazır olan creme brulee karışımını fırına dayanıklı kaplara bölüştürün.

Fırın tepsisine bir parmak kadar su ekleyin ve kapları üzerine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.



Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine esmer şeker serpiştirin.

Varsa üzerlerini pürmüz ile yakın, yoksa birkaç dakika daha fırına koyup şekerin erimesini bekleyin.



Şeker karamelize olunca fırından çıkarıp servis edin.



Şimdiden afiyet olsun.

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