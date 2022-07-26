Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı İmrenler Mahallesinde 19 Temmuz gece yarısı evindeki sandalyede otururken bir anda dengesini kaybeden Ramazan Akgül (85) isimli yaşlı adam dengesini kaybederek yere düştü.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Sandalyeden düşme sonucu ağır yaralanan Ramazan Akgül Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik amacı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yaşlı adamın bugün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmesi sebebi ile vefat ettiği açıklandı.

Manisa’da orman yangını büyüdü: Evler tahliye ediliyor Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın büyüdü. Ekiplerin müdahale ettiği yangın sebebiyle 20 ev boşaltılırken 40 kişi tahliye edildi. Öte yandan yangında 8 evin yanarak küle döndüğü öğrenildi.