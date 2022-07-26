Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan Sarıkız Çayı bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.

657 BİN 558 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Kazdağları Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, endemik tür olarak kayıtlara geçen ve Kazdağları'nda bulunan Sarıkız Çayı (Sideritis trojana) bitkisini kopararak topladığı belirlenen 6 kişiye toplamda 657 bin 558 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Dünyanın en büyük bitkisi: Tam 20 bin futbol sahası genişliğinde Avustralya kıyılarında keşfedilen ve 200 bin kilometrekarelik alanı kaplayan bitki tam 20 bin futbol sahası büyüklüğünde. Tek bir tohumdan yayılan bitki dünyanın bilinen en büyük bitkisi.