Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç’ta bir arazide gizlenen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Uyuşturucu maddenin saklandığı bölgede çalışma yapan ekipler, bir fıstık tarlasında toprağa gömüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, narkotik köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı.

2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Narkotik köpeğinin fıstık bahçesinde tepki vermesi üzerine toprağı kazan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyu satmak için toprağa sakladığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Uyuşturucu maddenin jandarma tarafından son zamanlarda yapılan operasyonda yakalanan en yüklü miktar olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcı uyuşturucu baronu, polis kurye çıktı! Konya’da durdurulan otomobilde 25 kilo eroinin ele geçirildi. Araçtaki Narkotik Şube polisi M.B.Y.’nin kurye olduğu, talimatı ise Savcı Osman Yarbaş’ın verdiği belirlendi

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İtalyan polisi Milanlı Tiemoue​​​​​​​ Bakayoko'yu uyuşturucu satıcısı sanıp tutuklamaya kalktı! İtalyan polis, Milan'ın Fransız yıldızı Tiemoue​​​​​​​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zannedip trafikte durdurup, üst araması yaptı. Ardından durdurdukları kişinin Milan oyuncusu olduğunu fark eden memurlar, ünlü futbolcudan özü diledi.