Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KARNINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre olay ilçenin İstasyon Mahallesi Kenan Aydın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.T.K isimli kadın, eski erkek arkadaşı B.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle üzerindeki bıçağı çıkaran B.N., E.T.K.'yi karnından ve kolundan bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kadın yere yığılırken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.

Saldırgan B.N. olay yerinden hızla uzaklaşırken, vatandaşlar polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeye alarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan saldırgan B.N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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