Türkiye Gazetesi

Tavas ilçesinde Elazığ’dan Muğla’ya yakınlarını ziyaret için giden kuaför baba Necati Arıca (50), oğlu medikal ve tıbbi cihazlar bölümü öğrencisi Berkay Arıca (32) ve amca Aydın Arıca (52), Peugeot marka otomobil ile yola çıktı.

Berkay Arıca’nın kullandığı otomobil, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarından bulunan beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

DİREK OK GİBİ SAPLANDI

Direğin yerinden sökülüp arabaya ok gibi saplandığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri feci kazada sıkışan kişileri çıkararak görevliler teslim etti. Sağlık görevlileri, 3 kişiyi yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneden acı haber geldi.

Önce babanın ve ardından ise oğlun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralı olan amcanın ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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