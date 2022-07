Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1-24 yaş arasındaki ölümlerde üçüncü sırada suda boğulmaların geldiğini belirterek her yıl 236.000’den fazla insanın bu nedenle öldüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre boğulma sonucu ölümlerin yüzde 90’dan fazlası, düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor ve beş yaşın altındaki çocuklar da en büyük risk altındaki nüfusu oluşturuyor. Bu ölümler genellikle banyo yapmak, ev kullanımı için su toplamak, tekne veya feribotlarda seyahat etmek ve balık tutmak gibi günlük rutin faaliyetlerle bağlantılı. Musonların ve diğer mevsimsel veya aşırı hava olaylarının etkileri de sık görülen bir neden. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Dünyada her yıl yüz binlerce insan boğuluyor. Bu ölümlerin çoğu, düşük maliyetli çözümlerle önlenebilir” dedi. Her yıl 14 binden fazla çocuğun boğularak öldüğü Bangladeş’te boğulma, beş yaşın altındaki çocuklar için ikinci önde gelen ölüm nedeni hâline geldi. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) hükûmete, kalkınma ortaklarına, topluluklara ve bireylere üzerlerine düşeni yapma çağrısında bulundu. UNICEF Bangladeş temsilcisi Sheldon Yett “Bu ülkede her yıl bu kadar çok can kaybının olması yürek parçalayıcı. Bu ölümlerin önlenebilir olduğunu biliyoruz” dedi. Yıllık sel nedeniyle geniş arazilerin sular altında kaldığı Bangladeş’te, farkındalık ve yüzme becerilerinin yokluğu en büyük tehdit. Kırsal alanlarda su kütlelerinin yakınında büyüyen çocuklar da her gün boğulma riskine maruz kalıyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'boğulma vakalarına karşı' valiliklere uyarı İçişleri Bakanlığı son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilileri uyardı. Bakanlık gönderdiği genelge ile valililerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet vb. yüzülebilir yerlerin her yıl mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.

Genç kız su dolu çukura düştü! Boğulmaktan son anda kurtarıldı Gümüşhane'de 19 yaşındaki bir kız sağanak yağışın şiddetli etkisiyle çevrede oluşan su dolu bir çukura düştü. Genç kızın yardım çığlıklarını duyanlar kızın yardımına koştu ve boğulmaktan son anda kurtarıldı. Dehşet dolu anlar kameraya anbean yansıdı.