Türkiye Gazetesi

Taksicilerin turistler veya kısa mesafeye müşteri almamaları gibi yaptıkları hareketler tepki çekiyor. Daha öncede yaşlı bir kadın hastaneden çıkışta bir taskiye binmek istemiş ve alınmamıştı. Bu ev bunun gibi birçok örneği yaşanırken benzer bir olay geçtiğimiz günlerde turistlerin gözde noktası olan Eminönü'nde yaşandı.

Eminönü Meydan'da Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen tepki çeken olayda iddiaya göre, tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi.

YAŞLI KADINI ALMAYIP TURİSTLERİ ALDILAR

Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı. Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı.

MAĞDUR OLDU

Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti. Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü.

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