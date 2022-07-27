Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Tofaş marka Kartal model aracın sürücüsü akrabası oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindirdi. Kartal model otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Buna da kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti. 10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede elden ele dağılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğu annesi hastanede ziyaret etti Bursa'da bir çöp evde kilitli bir odada baygın halde bulunan ve koruma altına alınan 9 yaşındaki C.M.A'nın annesi Y.A çocuğun tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Anne Y.A, oğlunun sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.