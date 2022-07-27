Türkiye Gazetesi

İzmir'de bir ilçeden peş peşe 2 yangın çıktı. İzmir Seferihisar'da Orhanlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında 112'den gelen ihbarla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtilirken bir yangınında aynı ilçedeki Yeniköy Poligon bölgesinde çıktığı bildirildi. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtildi. Yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi.

Uludağ'ın eteklerinde orman yangın kontrol altına alındı Bursa Uludağ etekleri ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ile müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangınlara teslim olan İspanya’da yangın söndürme helikopteri düştü İspanya’da 7 bölgede devam eden orman yangınlarına müdahale eden helikopter düştü. Pilot kazadan yara almadan kurtulurken yoğun dumandan etkilendiği belirtildi.

Beykoz’da orman yangını: 5 bin metrekarelik alan zarar gördü İstanbul Beykoz’da Çavuşbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda iddiaya göre maytap yakılması sonucu yangın çıktı. Helikopterin havadan destek verdiği yangın kısa sürede söndürülürken 5 bin metrekarelik alan zarar gördü.