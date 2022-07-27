Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul yönünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Sami Ateş idaresindeki tır, D-100 karayolu, İstanbul istikametinde seyir halindeyken, brandaların yırtılması neticesi, içinde kimyasal sıvı dolu olan tanklar yola düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda, yola düşen tankların kaldırması için olay yerine vinç çağırıldı.

TANKLAR KALDIRILDI YOL ULAŞIMA TEKRAR AÇILDI

Yere düşen tanklar vinç yardımıyla tıra tekrar yüklendi. Öte yandan tankların yola düşmesiyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu İstanbul istikameti, tankların kaldırılmasıyla polis ekiplerinin kontrolünde tekrar ulaşıma açıldı. Olayı anlatan Sürücü Sami Ateş, "Dikiz aynasına baktığımda, tankların düştüğünü gördüm. Durdum, başka da bir şey görmedim’’ dedi.

Esenyurt'ta kimyasal madde dolu tank devrildi Esenyurt'ta bulunan bir fabrikada kimyasal madde dolu olan tankın devrilmesi paniğe neden oldu. Çevreye yayılan yoğun kimyasal koku nedeniyle ekiplere haber verilirken, bir itfaiye eri ise kokudan etkilenerek ambulansta ayakta tedavi edildi. Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.