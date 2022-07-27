Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Fatih Belediyesi tarafından Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Amaçlı Programlı Anadolu Lisesi’nin bahçesine portatif yüzme havuzu kurulmuştu. 7 ile 14 yaş arasındaki çocukların yüzme kursu aldığı havuzda yırtılma meydana geldi. Portatif yüzme havuzu çocuklar içinde yüzerken bir anda yıkıldı. Yüzme havuzundaki su okul bahçesine boşaldı.



Fatih Belediyesi ekipleri olaya hızlıca müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Gerekli tedbirlerin alındığı okulda, Cuma günü itibarıyla yüzme havuzunun yeniden hizmete gireceği öğrenildi.

Havuzda obruk faciası: İki kişiyi yuttu İsrail'de özel bir şirketin havuz partisine katılan çalışanlar eğlencenin ortasında dehşeti yaşadı. Havuzda bir anda ortaya çıkan obruğa çekilen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Villanın havuzunda boğuldu Antalya'da 2 yaşındaki çocuk, ailesiyle tatil yaptıkları villanın havuzuna düşerek boğuldu.

Dikkat, görülme sıklığı arttı: Spesifik tedavisi ve aşısı yok! Havuzlarda görünmeyen tehlike… El, ayak, ağız hastalığı 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalık. İştahsızlık, kırgınlık, yüksek ateş ve boğaz ağrısı gibi belirtilerle başlayan bu hastalık ayak tabanı ve avuç içinde de kırmızı döküntüler oluşturur. Peki, el ayak ağız hastalığının diğer belirtileri neler? El ayak ağız hastalığından korunmak için neler yapılmalı? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, yaz döneminin gelmesiyle açılan havuz sezonunun çocukları el ayak ağız hastalığı riskiyle karşı karşıya getirdiğini dile getirdi, hastalıkta dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.